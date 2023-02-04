Служба безопасности Украины опубликовала видео обмена пленными, который состоялся в субботу, 4 февраля. Домой вернулись 116 украинских военных.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале ведомства.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил обмен пленными. Домой вернулись военные из Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления. Из них двое - офицеры и 114 рядовых и сержантов.

При этом в Минобороны РФ сообщили о возврате 63-х своих военных.

Ранее мы писали, что всего с начала войны из плена домой вернулись более полутора тысяч украинцев.

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".