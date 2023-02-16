Иван Самойдюк. Фото: НикВести

Единственный гражданский, освобожденный во время сегодняшнего обмена пленными, - это заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своем телеграм-канале.

"Домой вернулись 100 военных и один гражданский – первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк. Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосту возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким", - сказано в записи.

В штабе добавили, что среди освобожденных военных много раненых. Большинство – защитники Мариуполя. Также есть военные, участвовавшие в боях на херсонском и киевском направлениях.

Среди них:

  • 63 защитника "Азовстали";
  • защитники Бучи, Херсона и Лимана;
  • 46 служащих Военно-морских сил;
  • 29 человек из Государственной пограничной службы;
  • 12 из Нацгвардии;
  • восемь из ВСУ;
  • пятеро из территориальной обороны.

Все военные - рядовой и сержантский состав.

Скриншот из Телеграм Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Ранее об обмене сообщило Минобороны РФ, после чего его подтвердила Банковая.

Неделю назад мы писали, что в Украину вернули тела 61 погибшего военного. Всего с начала вторжения вернули тела 888 погибших военных.

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