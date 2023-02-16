Единственный гражданский, освобожденный во время сегодняшнего обмена пленными, - это заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своем телеграм-канале.

"Домой вернулись 100 военных и один гражданский – первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк. Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосту возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким", - сказано в записи.

В штабе добавили, что среди освобожденных военных много раненых. Большинство – защитники Мариуполя. Также есть военные, участвовавшие в боях на херсонском и киевском направлениях.

Среди них:

63 защитника "Азовстали";

защитники Бучи, Херсона и Лимана;

46 служащих Военно-морских сил;

29 человек из Государственной пограничной службы;

12 из Нацгвардии;

восемь из ВСУ;

пятеро из территориальной обороны.

Все военные - рядовой и сержантский состав.

Ранее об обмене сообщило Минобороны РФ, после чего его подтвердила Банковая.

Неделю назад мы писали, что в Украину вернули тела 61 погибшего военного. Всего с начала вторжения вернули тела 888 погибших военных.