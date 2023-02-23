В Донецкой области под артиллерийским огнем оказались Часов Яр и Красногоровка.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В Часовом Яру повреждены два дома, остальные снаряды прилетели в промышленную зону. В Красногоровке есть прямое попадание в пятиэтажку, последний жилец которой эвакуировался два дня назад. Так что, к счастью, никто не пострадал.

"У нас уже есть десятки и сотни примеров, когда россияне попадают в дом, жители которого приняли правильное решение и уехали в более безопасные регионы Украины. Иначе гражданских жертв в Донецкой области было бы в разы больше. Эвакуация – это поступок ответственного гражданина!" - написал Кириленко.

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