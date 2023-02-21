21 февраля в Херсоне в результате обстрела остановки погибли как минимум шесть человек, также 12 человек получили ранения.

Об этом сообщило оперкомандования "Юг".

Враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям. Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных – в результате прямого попадания горит несколько квартир. Обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта.

"Просто среди улицы, в собственных домах и рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются.

Сегодня россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру Херсонской области, несколько сел остались без света.

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