Российские войска нанесли удар по пгт Антоновка в Херсонской области, погибли два человека. Об этом сообщает Херсонская ОВА в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте.

"Мужчина был работником детской областной клинической больницы. Для супружеской пары смелых жителей Херсонщины, которые оставались на родной земле и помогали другим, из-за коварного врага сегодняшний день стал последним... Вечная память и соболезнование родным", - сообщает Херсонская ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области россияне обстреливали мирные населенные пункты с помощью запрещенных зажигательных и фосфорных снарядов. Пострадавшие в результате ударов люди госпитализированы с многочисленными ранениями, их состояние оценивают как тяжелое.

Напомним, на прошлой неделе в Херсоне заявили об обстреле фосфорными снарядами.

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