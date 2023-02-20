В Херсонской области россияне обстреливали мирные населенные пункты с помощью запрещенных зажигательных и фосфорных снарядов.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Кроме того, добавили в оперкомандовании, в результате обстрела села Бургунка, три человек погибли, восемь человек получили ранения, среди них трое детей, двое из которых остались сиротами.

Пострадавшие госпитализированы с многочисленными ранениями, их состояние оценивают как тяжелое.

Напомним, на прошлой неделе в Херсоне заявили об обстреле фосфорными снарядами.

Также сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрела погибли три человека.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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