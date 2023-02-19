В ночь на 19 февраля Херсон и Херсонская область подверглись очередному обстрелу.

О последствиях обстрела написал телеграм-канал Херсонской ОВА.

По данным ОВА, всего за минувшие сутки было девять обстрелов города и 55 - населенных пунктов области. Повреждения получили гражданские здания.

Кроме того, ОВА сообщает, что артиллерийский снаряд попал во двор жителей села Бургунка в Херсонской области. Погибли три человека. В момент обстрела в доме находились трое взрослых и двое детей. Мать, отец и дядя погибли на месте. Ранения получили четыре человека – бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Как сообщает Херсонская ОВА, в доме, во двор которого попал снаряд, пострадали 8 человек.

Ранее мы писали, что в Донецкой области несколько городов и поселков оказались под интенсивным огнем войск РФ. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома, школы, есть раненые.

Кроме того, за минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов РФ погиб мирный житель, еще двое людей ранены. В результате ударов в Купянске повреждены административное здание, гаражи и автомобили, возникли пожары.