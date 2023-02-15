Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возмутилось очередями за гуманитарной и денежной помощью в Херсоне.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке ведомства.

В Минреинтеграции заявили, что к нему продолжает поступать информация о том, что жители Херсона, подвергая себя риску, массово скапливаются вблизи банков, пунктов выдачи гуманитарной помощи, возле супермаркетов.

"Призываем местные власти безотлагательно обеспечить регулярную выдачу помощи жителям Херсона и Херсонщины с учетом требований безопасности и не допускать массовых скоплений людей. Именно на местной власти лежит ответственность по организации работы по обеспечению безопасности и помощи населению: адекватное информирование о часах приема пунктов выдачи гуманитарной или денежной помощи, организация подвоза маломобильных или пенсионеров, работа по обеспечению оповещения об опасности и т.д. Военным администрациям важно принять все необходимые меры по информированию населения, чтобы обезопасить местных жителей", - отметили в министерстве.

Ведомство призвало жителей прифронтовых районов не пренебрегать безопасностью и не подвергать себя риску. Министерство заверило, что "каждый обязательно получит должную помощь".

Ранее мы писали, что в Херсоне жалуются на проблемы с выплатами от Красного Креста. За пособиями выстраиваются гигантские очереди.

Между тем город постоянно подвергается жестоким обстрелам.