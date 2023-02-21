Россияне во вторник, 21 февраля, обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне. В результате есть жертвы.

Об этом сообщает "Суспильне Херсон".

По информации издания, в результате удара РФ есть погибшие и раненые.

Также в городе зафиксированы попадания по магазину и двум многоэтажкам.

Как писала "Страна", сегодня россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру Херсонской области, несколько сел остались без света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.