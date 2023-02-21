Вчера и сегодня ночью россияне обстреливали энергетическую инфраструктуру Херсонской области.

Из-за повреждений линий электропередач электропитание отсутствует в трех населенных пунктах Белозерской громады – Кизомисе, Громадном и Гончарном. В общей сложности без света остаются 804 абонента.

Об этом сообщает телеграм-канал Херсонской ОВА.

"Из-за ночного обстрела электроснабжение исчезло в пригороде Херсона – в поселке Зимовщик отсоединено от напряжения 538 точек учета. Вскоре энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Херсонщины", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", 19 февраля в Херсонской области из-за обстрела погибли три человека, еще восемь были ранены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.