В Херсоне аудит обнаружил нарушения при закупке зимней формы для теробороны.

Об этом сообщил херсонский губернатор Александр Прокудин в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Также он сообщил о наличии подозрений в том, что эту форму пошили из некачественных материалов.

Кроме того, по словам Прокудина, в Херсонской области будут организованы рейды по рынкам и магазинам с целью выявить продажу гуманитарной помощи.

Также губернатор заявил об усилении контроля за выдачей помощи и недопущении больших очередей за ней.

Ранее мы писали, что в Херсоне жалуются на проблемы с выплатами от Красного Креста. За пособиями выстраиваются гигантские очереди.

После чего Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возмутилось очередями за гуманитарной и денежной помощью в Херсоне. Ведомство призвало жителей прифронтовых районов не пренебрегать безопасностью и не подвергать себя риску. Министерство заверило, что "каждый обязательно получит должную помощь".

Напомним, война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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