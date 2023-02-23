Следственно-прокурорские группы документируют последствия обстрела Купянска и окрестностей Харьковской области.

Об этом сообщила в Фейсбуке Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 23 февраля около 9:30 российские военные осуществили ракетный обстрел администрации в пгт Двуречная Купянского района. Скорее всего, применялись ракеты типа С-300. Под завалами могут находиться две женщины. Также получили ранения женщина и мужчина.

Позже противник снова обстрелял тот же пгт и попал в жилой дом. Данные о пострадавших уточняются.

Также сегодня из артиллерии был обстрелян Купянск. Получили ранения две местные жительницы. Повреждены частные жилые дома и многоэтажки.

Кроме того, было установлено, что в результате вражеских обстрелов 22 февраля села Подолы Купянского района ранен 40-летний мужчина.

А в Волчанске из-за обстрелов повреждено учебное заведение.

При процессуальном руководстве Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Ранее об обстреле Купянского района сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За минувшие сутки российские войска обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах Харьковской области.