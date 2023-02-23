Российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области. Предварительно атака велась ракетой С-300. Произошло попадание в админздание. Ранен гражданский, который находился рядом со зданием.

Об этом 23 февраля сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Под завалами минимум двое людей, на месте работают спасатели, добавил он.

Кроме того, Синегубов сообщил, что утром войска РФ обстреляли Купянск. Две женщины получили ранения. Медики предоставляют им необходимую помощь.

Напомним, за минувшие сутки российские войска обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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