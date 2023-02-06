Глава Купянской РВА Андрей Канашевич сообщает о признаках накопления россиянами сил на Купянском направлении.

Об этом он сказал в комментарии "Украинскому радио Харьков", пишет "Суспильне".

"Мне рассказывали на совещаниях, что есть признаки накопления определенных сил, но говорить, что создаются штурмовые или наступательные силы и подтягиваются, то сейчас - нет", - сказал он.

По его словам, обстрелы Купянского района в течение недели не усиливались. Динамика обстрелов, по его словам, "увеличилась месяц назад, остается на том же уровне".

"В основном бьют из артиллерии. За последнюю неделю изменений нет", - сказал он.

Как писала "Страна", в конце января войска РФ регулярно обстреливали Купянск и Волчанск, повреждая жилые дома и инфраструктуру.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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