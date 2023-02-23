За минувшие сутки российские войска обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В селе Подолы Купянского района в результате обстрела ранен 40-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены шесть жилых домов и два учебных заведения. В с. Нестерное Волчанской громады повреждено здание фермерского хозяйства.

В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.

Кроме того, добавил Синегубов, в области продолжается разминирование. Однако минная опасность на деоккупированных территориях остается высокой, заявил он. Вчера в Изюме 55-летний работник лесхоза наступил на мину "Лепесток" и получил травмы.

Также Синегубов напомнил, что вчера россияне нанесли четыре ракетных удара по Харькову.

Напомним, утром Генштаб ВСУ сообщил, что РФ продолжает наступление, в частности, на Купянском направлении Харьковщины.

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