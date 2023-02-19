Полиция показала результаты вчерашних обстрелов Харьковской области. По данным местных властей, прилеты пережили не менее 10 населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

Пост о последствиях обстрелов Нацполиция региона опубликовала в Фейсбуке.

"На протяжении 18 февраля противник наносил удары из танков, минометов и артиллерии по общинам Чугуевского, Харьковского и Купянского районов. Враг вел прицельный огонь по гражданским объектам в селах Стрелечья, Волчанские Хутора, пгт Двуречная, Ковшаровка, городах Купянск, Волчанск и других населенных пунктах", - сказано в записи.

Днем в Ковшаровке из-за обстрелов получили ранения двое местных жителей: 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу. Россияне били по поселку из РСЗО "Ураган". Обломки снарядов повредили многоквартирный дом и здание учебного заведения.

Россияне также накрыли минометным огнем село Волчанские Хутора. Они попали в частный дом, погиб 55-летний мужчина. В результате обстрела частично разрушены по меньшей мере три домовладения.

В Купянске из-за обстрелов возникли пожары, горели гаражи и автомобили.

В пгт Двухлетняя значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи.

Следователи провели осмотр мест событий и собрали вещественные доказательства. По фактам обстрелов открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 19 февраля Херсон и Херсонская область подверглись очередному обстрелу.

Также мы писали, что в Донецкой области несколько городов и поселков оказались под интенсивным огнем войск РФ. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома, школы, есть раненые.