Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на утро 23 февраля. Противник продолжает вести наступательные действия и обстреливать украинские населенные пункты на востоке.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное из нее:

1. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили около 90 атак противника.

2. На Купянском и Лиманском направлениях отражены штурмы вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка и Федоровка.

На Бахмутском направлении россияне атакуют позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях идет наступление россиян возле Новобахмутивки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. В общей сложности противник совершили 43 неудачных атаки возле упомянутых населенных пунктов.

"То есть, число атак и осаждаемых населенных пунктов существенно возросло", - комментирует сводку телеграм-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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