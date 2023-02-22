Россияне через шлюзы на Каховской ГЭС спускают воду на Каховском водохранилище Днепра. "Страна" опросила экспертов, что это значит и какие могут быть последствия.

Эксперт энергорынка Олег Попенко

"В перспективе спуск воды на Каховском водохранилище все же может повлиять на работу наших ГЭС. Все зависит от того, сколько воды слить. При критическом падении уровня воды будет влияние на весь Днепровский каскад, и наши ГЭС станут вырабатывать меньше электроэнергии. Россияне прекрасно понимают, насколько гидроэнергетика сейчас важна для Украины, и делают все, чтобы снизить генерацию, и, соответственно, нанести очередной удар по украинской энергосистеме".

Специалист по радиационной безопасности, экс-работник Чернобыльской АЭС Александр Купный

"Сейчас много говорят, что слив россиянами воды на Каховском водохранилище связан в попытками спровоцировать ЧП на ЗАЭС. Якобы, автоматически упадет уровень воды в озере-охладителе Запорожской АЭС, и, соответственно, не будет чем охлаждать реактор. Но, на мой взгляд, такая угроза сильно преувеличена. По крайне мере, пока. Даже если вода в Каховском водохранилище упадет ниже критического уровня в 13 метров, придется еще подорвать шлюзы пруда-охладителя и спустить оттуда воду. Тогда в теории возможны сложности с охлаждением на ЗАЭС. Да и то, реакторы полгода простаивают и тепловыделение там не такое большое. Вода из пруда-охладителя используется еще для охлаждения конденсата турбин на ЗАЭС. Но они сейчас также простаивают, следовательно, потребности в охлаждении не такие большие. То есть, на безопасность ЗАЭС падение уровня воды в Каховском водохранилище практически не повлияет. Зачем еще могут сливать воду на Каховском водохранилище? Думаю, что главная цель — спровоцировать разлив Днепра в этом регионе и усложнить возможную переброску украинских войск. По этой же причине, кстати, "Укргидроэнерго" придерживает воду в верховьях Днепра, который, к примеру, в Вышгородском районе уже разлился, некоторые села начало затапливать еще с января.

На работе наших ГЭС по Днепровскому каскаду слив воды в Каховском водохранилище никак не сказывается. Воды много, ее хватает. А тот факт, что "Укргидроэнерго" еще и придерживает воду, обеспечит стабильную работу ГЭС в весенний период, когда отдельные блоки АЭС могут выводиться в ремонты, и возникнет повышенная потребность в генерации.

Слив воды в Каховском водохранилище может быть чреват экологической катастрофой в отдельных районах Запорожской области. Вода уходит, следовательно, пострадает рыбное хозяйство. Плюс возможны проблемы со снабжением водой Бердянска, который полностью питается от Днепра".

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук

"Водохранилища Днепра связаны между собой и всегда был регулируемый спуск воды по всех хранилищах в соответствии с погодными условиями. Сейчас такого общего спуска быть не может, так как россияне сидят на Каховской ГЭС. Но у нас в январе-феврале шел сбор воды на ГЭС, поэтому и они ее спускают.

Для нас это не критично, потому что наши ГЭС находятся по Днепру выше, и спуск воды на Каховке не препятствует их работе. На ЗАЭС это тоже сильно не влияет, потому что реакторы сейчас не работают, стоят в холодном режиме. И придется сбросить очень много воды, чтобы помешать их охлаждению".

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психая" Геннадий Рябцев

Спуск воды на Каховском водохранилище может быть частью регламентных технических работ. Уровень воды всегда регулируется в конце зимы. Другое дело, что этот процесс традиционно проводится слаженно - по всем водохранилищам Днепровского каскада. Но сейчас такой возможности, понятно, нет.

На работу наших ГЭС по Днепровскому каскаду это никак не повлияет. Наоборот, чем меньше воды вниз по каскаду (а именно снизу находится Каховское водохранилище), тем больший перепад воды создается, и, следовательно, больше энергии могут вырабатывать наши гидроэлектростанции.