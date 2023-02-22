Весной Украине следует готовиться к вражеским ударам по гидротехнической и транспортной инфраструктуре.

Такой прогноз дал пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат в интервью NV.

"Россияне увидели, что не смогли устроить в Украине зимний блэкаут, поэтому могут переключиться на попытки уничтожить другие критические объекты", – сказал Игнат.

По его словам, защиту от новых ударов могут обеспечить системы SAMP/T и Patriot.

Ранее мы писали, что в ВСУ предупредили о массированном ударе России на годовщину вторжения.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.