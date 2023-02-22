Утром 22 февраля в Харькове сообщают о четырех ударах по городу.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел.

"Прозвучали несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны.", - сообщил он.

По словам Терехова, предварительно четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова.

"Враг целит по промышленным объектам. Относительно жертв и разрушений - информация пока уточняется", - написал он.

Местные телеграм-каналы публикуют видео дыма, который поднимается над городом после удара.

Ранее украинцев предупреждали о возможной атаке "Шахедов" в ближайшее время. По всех территории с 09:05 объявлена воздушная тревога.

Тем временем еще вчера в Харьковской области из-за обстрелов со стороны РФ без света оставались 35 тысяч абонентов.

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Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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