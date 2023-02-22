Военные фиксируют запуск иранских дронов военными РФ, поэтому украинцев предупредили о возможной атаке БПЛА в ближайшие часы.

Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в Telegram-канале.

"Внимание, зафиксированы пуски вражеских БПЛА "Шахед" из Приморско-Ахтарска. Следите за сигналами воздушной тревоги", - пишет Мельник.

Между тем, в сети информируют о вылете пары групп (предварительно) "Шахедов" и предполагают, что ориентировочное время подлета вражеских БПЛА может быть в пределах 09:20-09:30.

Ранее появилось видео ракетной атаки на города неподконтрольной части Донецкой области.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ пообещали, что атаки сотни самолетов России на Киев не будет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.