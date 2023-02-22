За минувшие сутки россияне 51 раз атаковали населенные пункты Херсонской области из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и гранатометов. В том числе четыре раза обстрелу подвергся Херсон.

Об этом сообщает областная администрация.

По последним данным, в Херсоне снаряды попали не только в остановку общественного транспорта, но и медицинское учреждение, автотранспортное предприятие, здание "Херсонтеплоэнерго", завод и жилые дома.

Сообщается, что погибли пять мирных жителей и 21 человек получил ранения, хотя вчера вечером пресс-офицер комендатуры обороны Херсона уже заявил, что число погибших выросло до шести человек.

Ранее в Офисе президента пообещали максимально жесткий ответ на обстрел Херсона.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.