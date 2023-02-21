Ответ за обстрел инфраструктуры в Херсоне, в результате чего, по предварительным данным, погибли 6 и пострадали 12 человек, должен быть максимально жестким и он будет.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"Россияне продолжают воевать с мирными людьми. Под речь пациента (президента РФ Владимира Путина – Ред.) они обстреляли Херсон, который этот пациент называет "своим". Обстрел из РСЗО. Шестеро погибших, есть раненые люди. Повреждены дома, остановка транспорта... Они просто шли по делам, на работу, покупали что-то в городе", - написал Ермак.

Ответ за эти преступления, подчеркнул глава Офиса президента, должен быть максимально жестоким.

"И он точно будет. Мы очистим нашу землю от рабов неадекватного убийцы. И найдем всех, кто отдавал и выполнял приказы, сколько бы времени они ни пытались скрываться потом", - добавил он.

Во вторник днем российские оккупанты нанесли удар по остановке общественного транспорта и многоэтажным жилым домам в Херсоне.

Россияне также обстреляли сегодня энергетическую инфраструктуру Херсонской области, несколько сел остались без света.

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