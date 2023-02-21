МВД опубликовало новые фото последствий сегодняшнего обстрела Херсона. Российские снаряды упали на остановку недалеко от центра города, а также вызвали пожар в жилой многоэтажке.

По последним данным пять человек погибли, 16 - пострадали. Среди них - ребенок 16 лет. У девушки минновзрывная травма, множественные осколочные ранения лица и нижних конечностей.

Пострадало здание "Херсоноблэнерго", сообщает местная администрация.

При обстреле этажки загорелся балкон на четвертом этаже, пожар ликвидировали в течение часа. В соседней квартире под завалами обнаружили погибшую женщину, сообщила пресс-секретарь местного управления ГСЧС Оксана Ульянова. Областная администрация эту смерть не подтверждала.

В целом за сегодня подконтрольная часть области 17 раз подверглась обстрелам. Пострадали Киндейка, Зеленовка, Антоновка, Таврический и Корабельный районы Херсона, в том числе и самый центр - площадь Свободы.

Напомним, что в Офисе президента пообещали максимально жесткий ответ на обстрел Херсона.