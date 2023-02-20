В сети появилось видео из фронтового города Святогорск в Донецкой области.

В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.

Напомним, осенью "Страна" побывала в Святогорской Лавре и Святогорске, который был освобожден украинскими войсками в сентябре. На тот момент в городе частично отсутствовало электричество, вода, газ.

Мобильная связь работала с перебоями, интернета не было. Несмотря на это, местные жители возвращаются в город, хотя пока таких и немного.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.