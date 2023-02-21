В результате обстрела Херсона 21 февраля пять человек погибли, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает Херсонский городской совет в телеграм-канале.

Все раненные находятся в больнице, ими занимаются медики.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч.2 ст.438 Уголовкого кодекса Украины).

По данным следствия, 21 февраля "вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели обстрел жилых массивов города Херсона".

Снаряды попали в остановку общественного транспорта. В результате два человека погибли на месте, еще двое - по дороге в больницу, еще одна пожилая женщина погибла в собственном доме от обстрела.

Напомним, россияне ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне. Также в городе зафиксированы попадания по магазину и двум многоэтажкам.

В Офисе президента заявили, что ответ за обстрел Херсона будет максимально жестким.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.