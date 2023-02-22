За минувшие сутки в Николаевской области под удар РФ попала Очаковская и Куцурубская громада.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В 11:58 враг совершил обстрел населенного пункта Очаковской громады. Один человек получил тяжелые ранения.

Также в 12:12 враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.