Российские войска обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громаду Николаевской области. В Куцурубской общине поврежден дом.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

"Вчера в 18:20 в результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Куцурубской громады повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Жители дома получили легкие ранения", – сообщил он.

Также, по словам Кима, вечером, 19 февраля, в 18:27 и 18:43 под артиллерийскими ударами была акватория и портовая инфраструктура Очаковской громады.

"Пострадавших нет", - добавил глава региона, уточнив, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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