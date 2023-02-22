В среду, 22 февраля, в России жители некоторых регионов слышат по радио объявления о ракетной атаке.

"Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара", - сообщают объявления.

При этом МСЧ РФ заявляет, что сообщения ложные и являются следствием хакерской атаки.

Напомним, в США склоняются к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16.

При этом президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет в Украину. "Чем более дальнобойные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ", - заявил Путин.

В НАТО считают, что в послании Путин дал понять, что готовится к новой войне.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.