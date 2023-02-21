В Киеве проведут испытания израильской системы раннего уведомления о приближении беспилотников и ракет.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас тревога включается сразу по всем северным областям, как только в Беларуси поднимаются российские самолеты.

В то же время в таких ситуациях в Израиле работают мощные радары. С их помощью можно определить, куда летит ракета. Благодаря этому сирена включается секторально в определенном месте. Также она дает специальный сигнал – он указывает, сколько минут есть у населения, чтобы пройти до укрытия.

"Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В публичной плоскости говорится, что нам это передадут. Через три месяца закончат пилотный проект для Киева под наши реалии", - сказал Корнийчук.

Ранее мы писали, что Израиль передаст Украине систему предупреждения об атаках ракет и дронов для гражданского населения.

Также мы сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможности поставок Украине систем ПВО "Железный купол".