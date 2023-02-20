За сутки по Донецкой области были нанесены три ракетных удара. В Краматорске повреждено промышленное предприятие, в Ясногоровке - территория автосервиса и прилегающее трехэтажное здание, в Клебан-Быке - территория бывшей шахты.

Об этом сообщает глава Донецкой области Павел Кириленков телеграм-канале.

На Донецком направлении погиб 1 человек в Авдеевке. По городу нанесены два авиаракетных удара, три артобстрела, совершались удары из танков и "Градов". Дома повреждены в Марьинке, Красногоровке, Зоряном, Кураховке.

На Горловском направлении погибли два человека - в Бахмуте и Богдановке. В Константиновской, Соледарской, Торецкой громадах повреждены дома и инфраструктурные объекты.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.