На освобожденных территориях Харьковской области без электроэнергии остаются 35 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга.

"Должны возобновить электроснабжение почти для 35 тысяч абонентов на деоккупированных территориях. 11 тысяч еще находятся под временной оккупацией", - сказал он.

По словам Синегубова, тяжело процесс восстановления идет в поселке Слатино на севере области. Россияне продолжают обстреливать населенный пункт, а разминирование ограничено из-за зимних погодных условий.

"80% электросетей там разрушены полностью. Планируем восстановление, учитывая, конечно, военную обстановку, где-то через два месяца", - добавил глава ОВА.

Напомним, по данным ДТЭК, сегодня в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях не будут отключать свет.

При этом сообщалось, что 21 февраля, по поручению "Укрэнерго" энергетики будут проводить замеры потребления электроэнергии в Киевской области. В связи с этим графики отключений света применяться не будут. Однако из-за повреждений сетей "Укрэнерго" в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить стабилизационные отключения по графику.

Помимо этого, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие дни в Украине не ожидается дефицита электроэнергии. Ситуацию могут изменить новые массированные ракетные удары.