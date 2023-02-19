В ближайшие дни в Украине не ожидается дефицита электроэнергии, прогнозирует "Укрэнерго". Ситуацию могут изменить новые массированные ракетные удары.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Укрэнерго" не прогнозирует дефицит мощности в ближайшие дни. Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями. Единственное, что может отвратить нас от этого прогноза – это новые массированные ракетные обстрелы. Мы готовимся к такому сценарию", - сказал он.

По его словам, в некоторых регионах состояние сетей не позволяет на 100% обеспечить питание тех или иных городов. Прежде всего, речь об Одессе. Там идут восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить это узкое место.

Напомним, ранее в ДТЭК рассказали, что в понедельник отключать свет в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях не планируют.

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