Завтра, 21 февраля, по поручению "Укрэнерго" энергетики будут проводить замеры потребления электроэнергии в Киевской области. В связи с этим завтра в области не будут применяться графики отключений света.

Об этом сообщает ДТЭК в своем телеграм-канале.

Однако из-за повреждений сетей "Укрэнерго" в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить стабилизационные отключения по графику.

"Если завтра у вас исчез свет, то проверьте статус отключений на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или из-за сетевых ограничений. В случае отсутствия информации на сайте вы можете написать нам в частные сообщения на странице Facebook или обратиться в колл-центр и оставить заявку", - говорится в сообщении.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие дни в Украине не ожидается дефицита электроэнергии. Ситуацию могут изменить новые массированные ракетные удары.

При этом в некоторых регионах состояние сетей не позволяет на 100% обеспечить питание тех или иных городов. Прежде всего, речь об Одессе. Там идут восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить это узкое место.

Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.