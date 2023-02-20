Отключений света завтра, 21 февраля, не должно быть в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает ДТЭК в своем телеграм-канале.

В Одессе и Одесском районе возможны отключения по графику, в остальной Одесской области отключения не ожидаются.

""Укрэнерго" не предоставлял ограничения на потребление электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях, в то время как в Киевской области завтра проводятся замеры потребления. Однако из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе возможны отключения по графику", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что завтра, 21 февраля, по поручению "Укрэнерго" энергетики будут проводить замеры потребления электроэнергии в Киевской области. В связи с этим завтра в области не будут применяться графики отключений света. Однако из-за повреждений сетей "Укрэнерго" в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить стабилизационные отключения по графику.

Помимо этого, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие дни в Украине не ожидается дефицита электроэнергии. Ситуацию могут изменить новые массированные ракетные удары.

При этом в некоторых регионах состояние сетей не позволяет на 100% обеспечить питание тех или иных городов. Прежде всего, речь об Одессе. Там идут восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить это узкое место.