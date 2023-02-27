Вопрос о необходимости освобождения Крыма Киев решит для себя при поддержке США.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

Салливан считает, что "вопрос Крыма - это вопрос, который случится в будущем". По его словам, будущее Крыма, как и урегулирование конфликта, "украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов". При этом он уточнил, что США не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны, в том числе статус Крыма.

Сейчас Украине в конфликте с Россией нужно сфокусироваться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя, добавил Салливан.

Он считает, что такой подход при поддержке США позволит получить преимущества, которые в дальнейшем создадут условия для "восстановления территориальной целостности Украины".

Также он прокомментировал возможную военную помощь Китая России: по словам Салливана, Пекин должен принять самостоятельное решение с учетом реальных издержек, которые его ждут.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поддерживает украинские удары по Крыму.

Между тем Владимир Зеленский на пресс-конференции сказал, что Украина готовится к освобождению Крыма военным путем.