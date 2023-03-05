В воскресенье, 5 марта, в Украине идет уже 375-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, - читайте в итогах за 4 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

5 марта

10:21 Россия продолжает готовиться к ракетным атакам по территории Украины, но теперь это может выглядеть иначе - в виде точечных ударов. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, количество ракетоносителей в акватории Черного моря, в том числе подводных, говорит о подготовке россиян к ракетной атаке. Но тактика их в последнее время меняется.

"Они уже поняли, что массированные атаки — это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки — как это было по Кременчугскому району", — объяснила Гуменюк.

Она обращает внимание на то, что в случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море. Так он отвлекает внимание и пытается запутать украинскую ПВО.

10:15 Украинский боксер и бывший чемпион мира Василий Ломаченко попал под волну хейта в Украине - после того, сфотографировался с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

Встреча прошла на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. На официальном видео чемпионата виден кадр, как украинский боксер стоит рядом с российским, дружески улыбается и фотографируется (на видео - с 0:09).

После этого в соцсетях начали постить фото российского боксера Махачева в обнимку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. И требовать запретить Ломаченко выезд из Украины на соревнования.

10:07 Британская разведка утверждает, что российские мобилизованные идут на штурм, вооруженные саперными лопатками.

В Лондоне приводят рассказы неназванных резервистов РФ, которым "приказали штурмовать украинский бетонный опорный пункт, вооружившись только огнестрельным оружием и лопатами".

"Летальность штатного шанцевого орудия МПЛ-50 особенно мифологизирована в России.... его постоянное использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характеризовать большую часть войны", - заявляет британская разведка.

Судя по усилившейся интенсивности ближних боев, российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, в основном состоящих из пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня, потому что у России не хватает боеприпасов, считают в Лондоне.

09:54 Снова волна воздушных тревог по Украине.

09:50 Дональд Трамп вновь заявил, что мог бы завершить войну в Украине за сутки, если бы был президентом США, однако отказался рассказывать, как именно он бы это сделал, сообщает Daily Caller.

Журналисты спросили у Трампа, что конкретно он сделал бы, чтобы закончить войну за 24 часа.

"Я не собираюсь вам этого говорить, потому что, если бы я сказал вам это, я, вероятно, не смог бы этого сделать", - ответил Трамп.

"Мы здесь играем в гигантскую шахматную партию… Было бы так просто уладить эту войну. Я мог бы сделать это за 24 часа", - добавил он.

По его словам, чтобы сделать это, необходима власть, которой обладает президент.

Также Трампа спросили, что он делал, чтобы сдержать президента России Владимира Путина во время своего правления.

"Он знал, что будет возмездие, если он отправится в Украину. Он знал это. Ему это сказал я. У меня с ним очень хорошие отношения, но он это понял, я сказал: "Просто не делай этого", - заявил Трамп.

09:21 Видео с военной техникой США в польском порту Гдыня. Кадры публикует паблик Baltic Security, который освещает активность НАТО на его восточном фланге.

Сообщается, что эта техника принадлежит 3-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии. Ее готовят к передислокации в континентальную часть США после участия в учениях AtlanticResolve. Видео снято 22 февраля.

09:14 Китай увеличит расходы на оборону в этом году на 7,2% - при запланированном экономическом росте около пяти процентов.

Обе цифры были официально озвучены на заседании Всекитайского собрания народных представителей.

Для сравнения - рост ВВП Германии запланирован в размере 0,2%, а экономики США - от 0,5% до 1%.

В Китае рассчитывают ускорить ВВП за счет снятия ковидных ограничений, чем будет запущено "устойчивое восстановление", заявили на открытии Всекитайского собрания.

Китайский же военный бюджет вырастет до 224 миллиардов долларов, подсчитали в CNN (у американцев - 858 миллиардов). Расходы на оборону в Китае растут подобными темпами уже второй год.

На фото - выступающий на Всекитайском собрании премьер Ли Кэцян, который и озвучил данные цифры.

09:01 Обзор фронтовых фото и видео от "Института изучения войны" (США):

1. На кадрах с геолокацией, опубликованных 4 марта, видно, как украинские силы наносят удары по российским позициям на восточном берегу Берховского водохранилища. Это указывает на то, что российские войска продвинулись примерно на пять километров к северо-западу от Бахмута.

2. Кадры, опубликованные 4 марта, показывают, что российские силы, вероятно, захватили позиции к северу от Нововодяного (16 км к юго-западу от Сватово).

3. Военные блогеры РФ распространили кадры, якобы показывающие, как российские штурмовые части захватывают украинские окопы в лесном массиве возле Кременной.

4. На видео от 4 марта показывается, как украинская бригада уничтожает российскую штурмовую группу под Авдеевкой, в результате чего были потеряны три танка, пять БМП, а шесть россиян попали в плен.

Самих указанных кадров организация не публикует.

08:50 Инста-блогер Ксюша Манекен прокомментировала скандал с попаданием на "Миротворец" из-за ее высказываний по Крыму - в 2015 году она уверяла своих подписчиков, что "неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

Но на скандальный сайт девушка попала только вчера - после того, как побывала на встрече блогеров с Офисом президента и получила наградной лист от главы военной разведки Буданова (что само по себе вызвало большой резонанс, поскольку Ксюша Манекен - по собственному признанию, бывшая эскортница).

Свои предыдущие слова по Крыму Оксана Волощук - настоящее имя блогерши - объяснила нехваткой информации, в чем обвинила бывшего тогда президентом Петра Порошенко.

По ее словам, он "был из тех президентов, который осветлял только те факты и события, которые ему были выгодны".

"Я не понимала, что происходит на самом деле. Потому что с одной стороны у нас война на Донбассе и у нас забрали Крым. А с другой - к нам все так же продолжают ездить русские артисты. При этом людей из Донбасса считаю изгоями, им не сдают квартиры, не берут на работу, поджигают машины".

Поэтому ей казалось правильным, "что люди в Крыму целы и невредимы на фоне тех же людей из Донбасса".

Но теперь, после нападения России, Оксане стало "важно, чей Крым. Он наш и всегда был нашим".

08:35 В Полтаве и области не работают все линии экстренной помощи 101 и 112. Власти региона не указывают время, когда их работа восстановится.

Чтобы вызвать "скорую" или пожарников, нужно звонить на мобильные телефоны, номера которых публикует областная военная администрация (на скриншоте).

08:30 В США анализируют визит министра обороны России Шойгу в действующую армию - предположительно, на угледарское направление, где наступление россиян было сопряжено с потерями и не увенчалось серьезными успехами.

"Институт изучения войны" предполагает, что визит мог иметь две цели:

1. Оценить пригодность командующего там генерала Рустама Мурадова, который руководит восточным военным округом.

2. Рассмотреть вопрос о целесообразности переброски резервов на Угледарское направление для возобновления наступательных операций.

Кроме того "Институт" обращает внимание на то, что в поездке не участвовал командующий "спецоперацией" - начальник генштаба РФ Валерий Герасимов. Которому по идее напрямую подчиняется Мурадов.

Это, по мнению экспертов, может говорить о том, что что минобороны России не до конца доверяет Герасимову, "который, вероятно, должен был совершать этот фронтовой визит или, по крайней мере, сопровождать Шойгу".

"Командующие российскими военными округами отчитываются перед Герасимовым по оперативным вопросам, и разрекламированный самостоятельный визит Шойгу в западную часть Донецка, похоже, подрывает позиции Герасимова", - делает вывод "Институт".

При этом сегодня минобороны РФ опубликовало кадры с общего совещания Шойгу и всех руководителей "спецоперации". Там присутствовал и Герасимов, и недавно пониженный в должности генерал Сергей Суровикин.

08:17 Воздушная тревога в ряде областей на юге, востоке и в центре.

08:16 Сводка украинского Генштаба на утро 5 марта. Главное:

За прошедшие сутки было отбито более 130 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях - в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.

Противник не оставляет попыток окружить Бахмут. За прошедшие сутки там отражены многочисленные атаки в районах Васюковки, Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Ивановского и самого Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка и Победа.