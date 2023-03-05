"Зерновой коридор" застопорился.

В последнее время увеличились очереди из кораблей, ожидающих прохождения через Босфор. Как сообщают в пресс-службе Минагрополитики, "из-за саботажа российских инспекторов". По данным ведомства, в среднем в сутки проходит "2,5 судна", а задержки приводят к дополнительным затратам украинского АПК на оплату простоя судов.

В украинских портах также выстраиваются огромные очереди.

"Из-за этого объемы перевалки упали только за последние дни, в среднем, на треть. В очереди больше 140 судов, а простой дорого стоит - от 10 тысяч в сутки в зависимости от дедвейта. Понятно, что из своего кармана никто платить не хочет, поэтому придумывают разные схемы, как эти затраты отбить плюс еще и заработать", - говорит аналитик компании "Европатруль" (исследование транспортных рынков) Вячеслав Коновалов.

Кроме того, как рассказали "Стране" аграрии, портовики резко взвинтили цены на свои услуги.

"Если до войны перевалка зерна стоила 8 долларов за тонну, то теперь - 35 долларов, при том, что себестоимость - 3-4 доллара. 70% этой суммы портовики просят переводить на офшоры, то есть, работает схема по налоговой оптимизации", - говорят агробизнесмены.

Если взять за основу эти цифры и посчитать, какую за счет резкого роста тарифов имеют сверхприбыль портовики, то выходят огромные показатели. По данным ООН на конец февраля с момента начала работы зернового коридора через него вывезли около 21,5 млн тонн зерна. Умножаем на 27 (35-8) получаем 580,5 миллионов долларов.

Кроме того, по словам Коновалова, "торгуют местами в очередях".

Сразу несколько профильных ассоциаций уже обратились к властям по поводу принципа формирования зерновых очередей. В Украинской зерновой ассоциации разработали свои предложения - как сделать этот процесс более прозрачным. Среди них, в частности, формирование очередей не по кораблям, а по терминалам с предоставлением приоритета тем, что уже стоял в очереди по состоянию на 9 февраля, выделение квот для операторов и так далее.

Между тем, зерновая "пробка" в портах и рекордные ценники на перевалку создают реальные проблемы для агросектора.

"Заработки минимальные, много прошлогоднего зерна все еще на складах, а на подходе весенняя посевная, деньги на которую есть далеко не у всех. В такой ситуации вообще непонятно, стоит ли сеяться. Хотя власти обещают продление зернового коридора после 20 марта, если он будет работать так, как сейчас, выгода для аграриев весьма сомнительная", - говорит нам представитель крупного хозяйства из Николаевской области.

То есть, по зерновому коридору сейчас сразу две проблемы: во-первых, очень медленное прохождение судов, во-вторых, резкое удорожание перевалки и схемы.

Разбирались, как работает зерновой коридор и кто на нем зарабатывает.

Проходит по 2,5 судна в день, зависли миллионы тонн зерна

Прохождение украинских суден по зерновому коридору с начала этого года заметно усложнилось.

Как заявили в Украинском клубе аграрного бизнеса, российские инспектора Совместного координационного центра искусственно блокируют полноценную работу по сделке. В частности, систематически задерживают проверки судов, которые идут через Босфор из украинских портов. На конец февраля в очереди было больше 140 кораблей, а порты работают только на треть мощности.

"Если бы инициатива работала на полную мощность, общий объем экспорта зерна мог бы быть на 30-40% больше. Около 10 млн тонн сельхозпродукции не было отгружено на международные рынки, в частности, грузы для африканского континента и стран с большим уровнем голода, таких как Эфиопия, Йемен, Афганистан и др. В текущем маркетинговом году (истекает 30 июня 2023 года - Ред) ожидается на экспорт еще 25 млн тонн украинского зерна", - отметили в УКАБ.

Эта профильная ассоциация, совместно с Европейской бизнес-ассоциацией и Американской торговой палатой в Украине, внесла свои предложения, как ООН и Турция (они выступают сторонами зерновой сделки) могут улучшить ситуацию.

Среди них, в частности, ускорение движения украинских судов и ликвидация очередей (для чего предлагается принять меры для стабильной и своевременной работы инспекторов, но какие именно - не уточняется). Еще одно предложение - обеспечить свободное прохождение суден по Черному морю для всех сторон или ввести проверки и для российских кораблей - чтобы создать равные условия и для украинского, и для российского экспорта. Среди других инициатив профильной ассоциации - продление зерновой сделки еще, минимум, на год (сейчас передоговариваются каждые 120 дней), плюс включить в сделку Николаевский морской порт, терминалы, расположенные на Бугско-Днепровском канале и специализированный морской порт "Ольвия", что позволит увеличить пропускную способность по экспорту зерна.

Отметим, что сейчас как раз решается дальнейшая судьба зерновой сделки - прежние договоренности истекают 19 марта. И, если огромные очереди судов удастся как-то разрулить, то уже после очередного продления сделки. Но все зависит, как и о чем договорятся.

"Российская сторона может проверять больше кораблей, но проверяет меньше. Поэтому так и происходит, что немногие корабли проходят этот контроль и заходят в порты. Мы готовы хоть сто кораблей в день проверять, а они в последнее время проверяют только по два корабля в день. Мы пробуем ускорить этот процесс, но через две недели заканчивается зерновой коридор, и его продление, и увеличение количества проверок обсуждаются одновременно", - сказал "Стране" министр агрополитики Николай Сольский.

Как заявили в Минагрополитики, Украина экспортировала больше 30 млн тонн зерновых за сезон 2022-2023 (не только по зерновому коридору, а всего). Но приблизительно сколько же зерна еще остается на хранении внутри страны.

"Все понимают важность для мировой продовольственной безопасности работы "Зернового коридора". Мы принимаем все возможные меры для продления его работы. Ожидаем, что будет принято консенсусное решение по ее продлению. Переговоры продолжаются», - цитирует заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого пресс-служба МинАПК.

Он говорит, что на переговорах поднимаются вопросы о расширении списка задействованных в сделке портов (в частности, за счет Николаевского порта), а также - номенклатуры экспорта.

"Украина производит много продукции с добавленной стоимостью, Это, в частности, продукция садоводства, животноводства, в которой нуждается мир", - сказал Тарас Высоцкий.

Отметим, что Россия выдвигает свой перечень требования для продления зерновой сделки. На днях эта тема обсуждалась на уровне министров иностранных дел Турции и РФ.

Как сообщили в российском МИДе, "с российской стороны было отмечено, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно только при условии учета интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки". В России уже не раз критиковали «невыгодность» для них зерновой сделки, утверждая, что не соблюдаются договоренности по обеспечению свободного доступа российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки. С этим, очевидно, и связан "саботаж" российских инспекторов, которые негласно тормозят прохождение судов, затягивая под любым предлогом проверки. А также намеки на то, что сделка может и не быть продлена, если российские интересы вновь не учтут.

В то же время, как известно, во время прошлых дискуссий о продлений сделки (в ноябре 2022 года) Россия также угрожала ее не продлить, но в конце концов дала добро. Ключевую роль здесь сыграли заявления Турции о том, что корабли все равно будут идти, даже без согласия РФ.

"Расходы растут, цены падают"

Какими будут итоговые договоренности, и будут ли они вообще - решится уже в ближайшее время. Пока же проблемы только усугубляются.

Как заявили в компании-брокере "Спайк Брокерс", "остановка портов существенно сократила и использование железнодорожного транспорта, что повлияло на уменьшение фрахта. Последняя перевозка из Корсуня на "Южный" котировалась на уровне 1600 гривен за тонну. В ожидании окончания действия зерновой сделки уменьшилась активность отгрузок через основные морские порты. Вырос спрос на речные перевозки, что спровоцировало увеличение речного фрахта на баржи". Так, ставки фрахта из портов Рени, Измаила, Килии увеличились на 30-40% из-за снижения пропускной способности судов через зерновой коридор.

Также в компании отметили, что "в связи с приближением окончания действия зерновой сделки покупатели на украинскую кукурузу вообще пропали, что связано с нежеланием брать дополнительные риски на условиях поставок через порты "большой Одессы". А цены на кукурузу снижаются. К примеру, в украинских портах цена 195-205 долларов за тонну, тогда как в польских — 250-254 евро, а в итальянских — 280-295 евро.

В целом ценовая конъюнктура на украинских экспортных рынках сейчас не очень благоприятная. К примеру, ценники на подсолнечник и подсолнечное масло в Восточной Европе упали за последние две недели почти на 60 долларов с тонны, что связано с оптимистическими ожиданиями по расширению площадей под культурой в новом сезоне. Между тем, в Украине еще осталось порядка 8 млн тонн прошлогодней семечки.

По сое в Европе цены просели на 20 долларов с тонны (в среднем до 500-520 евро), по пшенице - на 10 долларов (до 200-220 долларов). А ценники на новый урожай пшеницы уже сейчас озвучиваются с дисконтом в 20 долларов с тонны, так как ожидается увеличение общего вала.

По ржи ценники не меняются - порядка 200- 210 евро за тонну. "Но для примера: стоимость авто логистики из Житомира к немецкому покупателю составляет приблизительно 90 евро/тонна. Внутренняя цена в Украине на продовольственную рожь менее 100 долларов за тонну без НДС», - подсчитали в "Спайк Брокерс". То есть, особого заработка нет.

Взвинтили цены на перевалку и торгуют местами в очередях

Впрочем, есть еще и сугубо украинская часть зерновой проблемы. Как рассказали нам сразу несколько аграриев, заметно увеличились расценки портовиков.

"Если до войны перевалка зерна стоила 8 долларов за тонну, то теперь - 35 долларов, при том, что себестоимость - 3-4 доллара. 70% этой суммы портовики просят переводить на офшоры, то есть, работает схема по налоговой оптимизации. 2/3 всех доходов портовиков идет мимо украинского бюджета", - говорит бизнесмен.

"Аграрии - единственные, кому портовики сейчас могли поднять цены, потому что кроме аграриев сейчас никто не заходит в порты. Очевидно, они хотят заработать больше денег, воспользоваться ситуацией, когда предложение меньше, чем спрос", - сказал в комментарии "Стране" министр аграрной политики Николай Сольский.

Есть и другие схемы.

По словам Коновалова, "торгуют местами в очередях".

Это подтверждают и сами аграрии. Профильное издание Latifundist со ссылкой на группу компаний "Прометей" сообщает, что электронная очередь на загрузку в зерновом коридоре, которая, на первый взгляд, является открытой, таит "двойное дно". Якобы, чтобы в нее попасть, нужно заплатить, чем многие и пользуются, и в итоге, судна, которые прибыли позже, ставят в очередь под загрузку раньше тех, кто ждет уже давно.

По словам топ-менеджера группы компаний "Прометей" Сергея Ольховского, "есть слухи, что взятки составляют 2-4 доллара с тонны продукции". За эти деньги чиновники обещают "поспособствовать" с приоритетной подачей документов для внесения в электронную систему.

"Компания "Прометей" не собирается идти на незаконные договоренности, поэтому открыто заявляет о непрозрачной ситуации на припортовом терминале "Транссервис -2008", который обслуживает прохождение зернового коридора. Нечестные чиновники должны быть выявлены и осуждены на реальные сроки наказания", - говорится в сообщении компании. В качестве аргумента в ГК "Прометей" приводят тот факт, что на загрузку в терминал запланировано несколько суден, которые пришли намного позже их судна.

Сами портовики ситуацию пока никак не комментируют.

Но в начале февраля похожий скандал уже был. Тогда Госбюро расследований уличило бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" на требовании взятки за беспрепятственный экспорт зерна через "зерновой коридор".

"Несколько часов назад ГБР под процессуальным руководством офиса генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт", который требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов", — сообщал тогда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

На днях Украинская зерновая ассоциация обратилась к вице-премьер-министру, министру развития общин и территорий и инфраструктуры Александру Кубракову с предложением сделать процесс формирования очередей на заход суден в порты более прозрачным. И предложила, как это сделать: зафиксировать на месячной основе очередь на прохождение входной инспекции не за судами, а за стивидорами/терминалами. При этом предоставить приоритет судам, которые были в очереди по состоянию на 9 февраля. Также предлагается предоставить право терминалам самим определять очерёдность заполнения выделенных им "окон" судами с учетом наличия грузов и операционных планов, выделять квоты количества судов на каждого оператора пропорционально мощностям с учетом суточной гарантированной нормы приема грузов и пр. Будут ли учтены эти предложения - пока неясно.

Но понятно, что расходы аграриев на экспорт продукции существенно выросли, что на фоне снижения цен на продукцию существенно снижает их заработки.

"Самая тяжелая посевная в истории Украины"

Аграрные ассоциации уже заявили, что находятся "на пороге проведения самой тяжелой весенней посевной кампании в истории Украины", а будущий урожай - под угрозой. Под посевную-2023 аграриям нужно дополнительно около 40 млрд гривен, а, если денег не будет, сокращение посевов может составить 5-5,5 млн гектар.

"Таким образом аграрная отрасль все ближе к глубокому системному кризису, спровоцированному последствиями войны, а именно значительными логистическими затратами, мобилизацией работников, удорожанием ресурсов, проблемами с обеспечением электроэнергией, убыточностью производства зерна в прошлом году в большинстве регионов", - говорится в обращении УКАБ, Аграрного союза Украины, "Украинской аграрной конфедерации" и других профильных объединений к главе Минфина Сергею Марченко и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Аграрии требуют продлить сроки льготного кредитования и увеличить его объемы, в частности, с привлечением государственных портфельных гарантий. Прислушаются ли к ним власти, и найдутся ли деньги под посевную, особенно с учетом разорительных тарифов на перевалку в портах - вопрос пока открытый.