МИД России выступил с заявлением, из которого следует, что зерновую сделку, истекающую 18 марта, Москва может и не продлить. В ведомстве утверждают, что договоренность об экспорте зерна из Украины "не работает".

Об этом МИД РФ заявил в ответ на призыв стран "Большой двадцатки" и США продлить соглашение о зерновом коридоре.



"Вынуждены констатировать: предложенный Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 г. "пакет" договоренностей не работает. Главная проблема - саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН", - заявили в российским МИД.



В МИД считают, что подписанные 22 июля 2022 года договоренности подразумевают экспорт не только украинского зерна, но и российской сельхозпродукции "в рамках единого "пакета". Речь идет в первую очередь о российских азотных удобрениях, которые, как утверждают в Москве, по-прежнему не могут свободно экспортироваться из-за санкций на морские перевозки.



"Прогресс в реализации меморандума Россия-ООН по нормализации нашего сельхозэкспорта стремится к нулю. Причина - упорное нежелание западников признавать вторую часть "пакета" Гутерриша и продолжение ими санкционных ограничений", - заявили в МИД РФ.



Напомним, что перед тем как согласиться на продление зерновой сделки в прошлый раз, в ноябре 2022 года, российские представители тоже говорили, что в рамках сделки не происходит экспорта российских удобрений и намекали, что сделку продлевать не будут. Но затем все равно ее продлили.

Ранее МИД России уже заявлял, что Москва согласится на продление сделки по вывозу зерна Черным морем только в том случае, если будут учтены интересы ее сельхозпроизводителей.

В конце февраля стало известно, что Украина запросила Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но пока не получила ответа.