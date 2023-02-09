Сегодня Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт".

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале.

"Несколько часов назад ГБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт", требовавшего и получившего неправомерную выгоду за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов", - написал нардеп.

Фамилию задержанного Арахамия не назвал, однако одесские паблики пишут, что речь идет о Евгении Носове. По данным пабликов, размер взятки составил 4 100 долларов.

Недавно мы сообщали, что НАБУ и САП задержали на взятке в 50 тысяч долларов мэра города Рени Игоря Плехова. По данным НАБУ и САП, Плехов и депутат местного совета требовали 100 тысяч долларов за содействие в решении вопроса о выделении земли в аренду под склад.

Также мы подробно рассказывали о большой уголовно-политической интриге в Одессе, где НАБУ провело масштабные обыски, итогом которых стали задержания крупных местных бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.