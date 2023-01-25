Мэром "одного из городов Одесской области", задержанным НАБУ и САП на взятке в 50 тысяч долларов, оказался мэр города Рени.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко у себя в телеграм-канале.

Отметим, что пост мэра Рени занимает Игорь Плехов.

По данным НАБУ и САП Плехова задержали "на горячем" вместе с еще одним депутатом местного совета. Чиновники требовали 100 тысяч долларов за "содействие" в решении вопроса о выделении земли в аренду под склад.

Они были задержаны при получении первого транша взятки в порядке ст.208 УК Украины.

Как мы писали, подозреваемого во взятке замглавы Одесской ОВА Муратова уволили с должности.

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