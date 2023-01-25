НАБУ и САП задержали "на горячем" на взятке в 50 тысяч долларов мэра одного из городов в Одесской области и депутата местного совета.

Чиновники требовали 100 тысяч долларов за "содействие" в решении вопроса о выделении земли в аренду под склад.

Они были задержаны при получении первого транша взятки в порядке ст.208 УК Украины, подробности обещают раскрыть позже.

Как мы писали, подозреваемого во взятке замглавы Одесской ОВА Муратова уволили с должности.

Также СБУ сообщила о задержании замглавы Одесской ОВА, который предлагал за взятку помочь избежать уголовной ответственности.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.