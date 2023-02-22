Украина обратится к Турции и Организации Объединенных Наций с просьбой начать переговоры о продлении зернового соглашения в Черном море минимум на один год.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, рассмотрение вопроса о продлении соглашения может состояться на этой неделе. Соглашение было продлено в ноябре и истекает 18 марта, если не будет согласовано продление.

"На этой неделе мы пришлем официальное предложение о необходимости работать над продлением соглашения. Мы будем просить продлить его не на 120 дней, а по крайней мере на год, потому что украинский и мировой сельскохозяйственный рынок должен иметь возможность планировать эти объемы в долгосрочной перспективе", - сообщил заместитель министра по вопросам обновления Украины Юрий Васьков.

По его словам, Украина будет настаивать на увеличении количества инспекционных групп, "чтобы исключить скопление судов, ожидающих проверку".

Экспорт зерна из Украины, крупного мирового производителя и экспортера зерна, по состоянию на 20 февраля снизился на 28,7% до 30,3 млн тонн в сезоне 2022/23.

Васьков отметил, что Украина экспортирует около 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц в рамках сделки, но может экспортировать 6 млн тонн в месяц из портов Одесской области и увеличить этот показатель до 8 млн тонн, если присоединится Николаев.

Николаевские порты, на долю которых до российского вторжения приходилось 35% украинского экспорта продуктов питания, готовы присоединиться к этой инициативе, и им потребуется максимум две недели, чтобы начать работу, добавил замминистра.

Ранее в ООН заявили, что зерновая сделка не обеспечивает нужного объема экспорта.

Но при этом в организации отметили, что не позволят прекратить зерновую инициативу.