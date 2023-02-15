Россия задерживает в Стамбуле досмотр судов, вывозящих из Украины зерно в рамках зерновой инициативы.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Представители РФ в составе инспекционной группы при едином координационном центре в Стамбуле задерживают досмотр судов, которые проходят пролив Босфор. Ежедневно из десяти запланированных досмотров проводится меньше половины. Это приводит к снижению грузооборота в рамках зерновой инициативы. На данный момент очередь составляет более 140 судов, большинство из которых ожидают больше месяца. При этом российские судна не подлежат досмотру вообще", – сообщил Марченко.

Ранее в ООН заявили, что зерновая сделка не обеспечивает нужного объема экспорта.

Но при этом в организации отметили, что не позволят прекратить зерновую инициативу.

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Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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