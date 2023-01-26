В Национальном банке ожидают, что в текущем году общий урожай зерновых в Украине будет на 15% меньше, чем в предыдущем.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ходе брифинга.

"На этот год мы действительно предполагаем, что урожай зерновых будет около 46 млн тонн - это примерно на 15% меньше, чем в прошлом. По другим культурам ситуация будет лучше, где-то даже больше, чем в прошлом году", - сказал он.

В связи с учетом падения урожая в НБУ прогнозируют расширение дефицита внешней торговли Украины. Кроме того, на расширение дефицита будет влиять разрушение энергетической инфраструктуры и дополнительный спрос на импорт.

"Однако это дополнительное негативное влияние на торговый баланс будет компенсироваться дополнительным поступлением международной помощи в Украину", - добавил замглавы НБУ.

Также, по итогам заседания комитета по монетарной политике, НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 25%.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в 2023 году в мире ожидается серьезная нехватка продовольствия.

Кроме того, сообщалось, что в 2023 году посевные площади Украины под зерновыми сократятся на 22%.