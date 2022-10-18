В Украине аграрии собирают новый урожай гречки, поэтому цены на крупу скоро могут снизиться до 60-70 грн за килограмм.

Об этом в эфире "Суспільного" заявил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

По его словам, сейчас в перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. По его мнению, есть перспективы, что цена существенно снизится.

Он добавил, что больше всего гречки намолотили в Сумской области - 15,5 тыс. тонн. Чуть меньше в Житомирской и Хмельницкой областях - по 15,2 тыс.

Уже собрано более 120 тыс. тонн гречки. В целом, сообщил Виштак, планируют намолотить более 150 тыс. тонн.

Сейчас за 1 килограмм гречки в известных украинских супермаркетах придется отдать от 78,90 грн/кг (Metro) до 89,90 грн/кг (Varus).

Напомним, что с мая цены на гречку резко пошли в рост и составили около 90 грн/кг.

Помимо гречки, в украинских магазинах яйца подорожали почти вдвое, лук в дефиците и бананы по рекордной цене.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

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