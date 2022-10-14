В Украине из-за войны было потеряно около 20% промышленного производства яиц, поэтому цены на яйца выросли почти вдвое. Мощности некоторых крупных производителей были разрушены или оказались в оккупации, рассказали в "Союзе птицеводов Украины".

Об этом пишет "Экономическая правда".

Из-за боевых действий прекратили свою деятельность и сократили производство предприятия в Донецкой и Харьковской областях. Также на временно оккупированной Херсонской области находится птицекомплекс "Чернобаевский", который был одним из крупнейших производителей яиц в Украине.

Поэтому поставщики яиц начали повышать оптовые цены на эту продукцию.

Отметим, что в супермаркетах Киева цены на десяток яиц варьируются сейчас от 53 до 68 грн.

Еще в мае в Украине спрогнозировали, что из-за войны цены на мясо и яйца вырастут на 20-30%.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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