Подорожали яйца и мясо, подешевели овощи. В Госстате рассказали, как изменились цены на продукты в сентябре
В Украине в сентябре больше всего подорожали яйца, сало и свинина, зато существенно подешевели овощи.
Такие данные публикует Государственная служба статистики.
По сравнению с августом 2022 года:
- яйца подорожали на 23,0% до 35,1 гривен за десяток;
- сало на 13,4% до 149,7 гривен за килограмм;
- свинина на 7,5% до 164,3 гривен за килограмм;
- яблоки на 7,1% до 18,3 гривен за килограмм;
- рис на 4,3% до 58,5 гривен за килограмм;
- сахар на 4,1% до 35,6 гривен за килограмм.
В то же время подешевели:
- капуста на 39,7% до 18,6 гривен за килограмм;
- свекла на 33,3% до 13,6 гривен за килограмм;
- картофель на 20,1% до 10,8 гривен за килограмм;
- морковь на 18,5% до 23,0 гривен за килограмм;
- крупа гречневая на 6,5% до 89,8 гривен за килограмм.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему в Украине продолжают дорожать продукты и чего ждать дальше. Основная ценовая гонка еще впереди, ведь по некоторым позициям, в частности луку, моркови, капусте, намечается дефицит продукции. Причем, скажем, лук начали импортировать прямо со старта нового сезона, хотя обычно в такое время на рынке полно отечественного товара нового урожая.
Также мы разбирались, что будет с ценами на технику и промтовары, которые резко выросли с начала войны.
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