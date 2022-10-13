В Украине в сентябре больше всего подорожали яйца, сало и свинина, зато существенно подешевели овощи.

Такие данные публикует Государственная служба статистики.

По сравнению с августом 2022 года:

яйца подорожали на 23,0% до 35,1 гривен за десяток;

сало на 13,4% до 149,7 гривен за килограмм;

свинина на 7,5% до 164,3 гривен за килограмм;

яблоки на 7,1% до 18,3 гривен за килограмм;

рис на 4,3% до 58,5 гривен за килограмм;

сахар на 4,1% до 35,6 гривен за килограмм.

В то же время подешевели:

капуста на 39,7% до 18,6 гривен за килограмм;

свекла на 33,3% до 13,6 гривен за килограмм;

картофель на 20,1% до 10,8 гривен за килограмм;

морковь на 18,5% до 23,0 гривен за килограмм;

крупа гречневая на 6,5% до 89,8 гривен за килограмм.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему в Украине продолжают дорожать продукты и чего ждать дальше. Основная ценовая гонка еще впереди, ведь по некоторым позициям, в частности луку, моркови, капусте, намечается дефицит продукции. Причем, скажем, лук начали импортировать прямо со старта нового сезона, хотя обычно в такое время на рынке полно отечественного товара нового урожая.

Также мы разбирались, что будет с ценами на технику и промтовары, которые резко выросли с начала войны.