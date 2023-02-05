Информация об утонувшей барже с украинским зерном в порту Рени является сильно преувеличенной.

Об этом в Facebook заявляет Администрация морских портов Украины.

Эту новость распространили румынские СМИ. Но, как сообщает АМП, баржа была лишь подтоплена, но уже снова на плаву.

"Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж делает небольшой ремонт. Пострадавших нет", - пишет АМП.

Напомним, ранее в ООН заявили, что не позволят прекратить Черноморскую зерновую инициативу.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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