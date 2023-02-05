В порту Рени в Одесский области на Дунае у причала внезапно затонула румынская баржа с 860 тоннами украинской пшеницы, которая должна была быть экспортирована в ЕС.

Об этом сообщает румынское издание Stirile Pro-Tv.

Судно, принадлежащее румынской компании из Констанцы, стояло у причала и начало тонуть во время погрузочных работ.

Пятеро членов экипажа вместе с грузчиками порта пытались помешать затоплению, воду вычерпывали при помощи подъемного крана, но тщетно.

В ходе инцидента обошлось без пострадавших.

Напомним, 20 января президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продление экспортного зернового соглашения и допустили его расширение.

Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что зерновая сделка на данный момент не обеспечивает нужного объема экспорта из Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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